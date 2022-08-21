Mardin'deki katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne seren görüntüler - Son Dakika
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Mardin'deki katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne seren görüntüler

21.08.2022 00:50

Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan TIR'ın kalabalığın arasına girmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti, onlarda kişi de yaralandı. Olay sonrası gelen görüntüler yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Mardin'in Derik ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınında freni boşalan TIR, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. 2 çocuğun can verdiği ve birçok kişinin yaralandığı feci kazanın ardından görevliler ve çevredeki vatandaşlar yardım etmek için koştu.

FRENİ BOŞALAN TIR KALABALIĞA DALDI

Toplanan kalabalığın arasına arkadan gelen freni patlamış başka bir TIR daldı. Katliam gibi kaza sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bölgeye takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Mardin'deki feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler

20 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın gerçekleşmesinin ardından Mardin'e doğru yola çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamalarında 20 vatandaşımızı hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

İşte feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler:

Mardin'deki feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler
Mardin'deki feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler
Mardin'deki feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler
Mardin'deki feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler
Mardin'deki feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler
Mardin'deki feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler
Mardin'deki feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler
Mardin'deki feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler
Mardin'deki feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler
Mardin'deki feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler
Mardin'deki feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler
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Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'deki katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne seren görüntüler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'deki katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne seren görüntüler - Son Dakika
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