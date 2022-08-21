Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır - Son Dakika
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Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır

21.08.2022 00:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaşanan TIR faciasının ardından Mardin'e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazada ölenlerin sayısının 20'ye yükseldiğini ve 2 TIR şoförünün de gözaltında olduğunu belirterek, "Olayı bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkartılacaktır" ifadelerini kullandı.

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen kazada freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. Kazazedelere yardım eden görevliler ile çevrede toplanan vatandaşlara de arkadan gelen başka bir tır çarptı. Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralandı.

BAKAN SOYLU BÖLGEDE

Katliam gibi kaza sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgeye gitti. Ölenlerin ailelerine ve yakınlarına sabır dileyen Bakan Soylu, "Bizde burada sabaha kadar hem kazaya sebep veren sürecin nasıl olduğunu ve hem de bu konuda kimin ihmali varsa tespit edeceğiz. Olayı bütün yönleriyle birlikte soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkartılacaktır. Allah böyle bir sonuçla bizi bir daha imtihan etmesin diyoruz" dedi.

TIR ŞOFÖRLERİ GÖZALTINDA

Kaza da son durumu da paylaşan Bakan Soylu, "Burada da ilk kazaya müdahale eden bir polisimiz şehit oldu. Böylelikle 20 vatandaşımız hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, hastanede tedavi altında olan 2 şoförün gözaltına alındığını söyledi.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Mardin'deki kazayla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

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Süleyman Soylu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır - Son Dakika


Son Dakika
00:58 Bakan Süleyman Soylu katliam gibi kazanın yaşandığı Mardin'e gitti: İhmal, kasıt her neyse ortaya çıkarılacaktır
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