Son Dakika Haberleri: Mardin'de Fuhuş Operasyonu

Mardin'de Fuhuş Operasyonu

1 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı.

Mardin'de Fuhuş Operasyonu, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesinde fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nur Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda "fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini" suçlarını işledikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:09 Kaynak: AA

Artuklu, Mardin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



102 Yaşındaki Yaşlı Kadının 80 Yıldır Dilendiği Ortaya Çıktı Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu

Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 16:18:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de Fuhuş Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]