Mardin'de Fuhuş Operasyonu
1 saat önce
Mardin'in Artuklu ilçesinde fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı.
Mardin
'in Artuklu
ilçesinde fuhuş operasyonunda 9 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Artuklu İlçe Jandarma
Komutanlığı ekiplerince Nur Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda "fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini" suçlarını işledikleri iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:09 Kaynak: AA
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