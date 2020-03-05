Mardin'de, fuhuş operasyonunda 25 ev mühürlendi - Son Dakika

MARDİN'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda günlük kiralanan 25 ev mühürlenirken, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince başlatılan operasyon kapsamında fuhşa aracılık ettikleri iddiasıyla 52 kişi, 6 ay süreyle takip edildi. Fuhuş, fuhşa aracılık veya yer temin edenlerin yakalanması, fuhuş amacıyla kullanılan adreslerin tespiti ve kapatılmasına yönelik yapılan çalışmayla şüphelilere 38 bin 274 lira para cezası uygulandı. Operasyon kapsamında günlük kiralanan 25 ev mühürlenirken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi ise 'Fuhşa aracılık veya yer temin etmek' suçundan tutuklandı.