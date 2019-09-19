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Mardin'de Gaziler Günü etkinliği

45 dakika önce

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle program düzenlendi.

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Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle program düzenlendi.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği çelenginin hükümet konağı önünde Atatürk anıtına sunulması ile başlayan tören, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Törende konuşan Mardin Garnizon Komutanlığında görevli ikmal Üsteğmen Burak Turalı, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutlamanın gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.


Muharip gaziler adına konuşan gazi Ali Candemir de 19 Eylül Gaziler Günü'nün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gazilere hediye edildiğini söyledi.


Törenin ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman gazilerle bir araya geldi.


Törene Mardin Valisi Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - MARDİN

19 Eylül Gaziler Günü, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:04 Kaynak: İHA
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