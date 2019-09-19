Son Dakika Haberleri: Mardin'de gaziler ve şehit yakınları yemekte bir araya geldi
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Mardin'de gaziler ve şehit yakınları yemekte bir araya geldi

2 saat önce

MARDİN (İHA) – Mardin'de şehit yakınları ve gaziler, onurlarına verilen yemekte bir araya geldi.

Mardin'de gaziler ve şehit yakınları yemekte bir araya geldi, System.String[]

MARDİN (İHA) – Mardin'de şehit yakınları ve gaziler, onurlarına verilen yemekte bir araya geldi.


Mardin Polis Evi'nde düzenlenen etkinliğe, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriel Akyüz, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Yemek öncesi, Kıbrıs, 15 Temmuz ve birçok vatan toprağı müdahalesinde gazi olan vatandaşlar ve şehit ailesi yakınları devletin birlik ve bütünlüğü için dualar edildi.


Etkinlik sonunda Vali Yaman, şehit yakınları ve gazilerle tek tek tokalaşarak kendilerini uğurladı. - MARDİN

Mustafa Yaman, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:09 Kaynak: İHA
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