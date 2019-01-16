Son Dakika Haberleri: Mardin'de Geçen Yıl 2 Bin 545 Yangına Müdahale Edildi

Mardin'de Geçen Yıl 2 Bin 545 Yangına Müdahale Edildi

1 saat önce

Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında 2 bin 545 yangına müdahale etti.

Mardin'de Geçen Yıl 2 Bin 545 Yangına Müdahale Edildi, System.String[]
Görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2018 yılında 2 bin 545 yangına müdahale etti.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, itfaiyenin nitelikli personel ve son teknolojik ekipmanlarla başarılı çalışmalar yaptığını söyledi.

Ekipmanları yenileyerek olaylara müdahale edilmesinde daha etkinlik sağladıklarını ifade eden Yaman, "İtfaiye merkezimizi ihtiyaçlara cevap veren yeni binasına taşıdık. 2018 yılında 2 bin 545 yangına müdahale edildi." dedi.

Personelin gelişmesi için eğitimlere de önem verdiklerini dile getiren Yaman, şöyle konuştu:

"Yangın ve kazalara müdahalede başarı oranlarını en üst seviyeye çıkarmak için çaba veriyoruz. Bu nedenle eğitimlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Öte yandan okullarımızda da eğitimler vererek öğrencilerimizin bilgilenmesini önemsedik. Resmi kurumlarımızda da sürekli tatbikatlar yaparak olası yangınlarda yapılması gerekenleri en güzel şekilde anlattık. "

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:52 Kaynak: AA

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Mardin, Güncel
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