Mardin'de Geçen Yıl 38 Bin 390 İlaçlama Yapıldı
25 dakika önce
Mardin Büyükşehir Belediyesince geçen yıl 38 bin 390 ilaçlama yapıldı.
Mardin
Büyükşehir Belediyesince geçen yıl 38 bin 390 ilaçlama yapıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı toplantısı Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman
başkanlığında gerçekleştirildi.
Geçen yıl yapılan çalışmaların ele alındığı toplantıda, 2019 yılında gerçekleştirilecek faaliyetler de tanıtıldı.
Sağlık Dairesi Başkanlığının başarılı çalışmalar yaptığını ifade eden Yaman, haşere ile mücadeleden cenazelerin nakline, mezarlıkların düzenlenmesinden, sağlık taramasına ve örnek bir hayvan barınağına kadar birçok projenin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.
2018 yılında 892 mahalle ve mezraya ulaşıldığını dile getiren Yaman, şöyle konuştu:
"98 personelimizle 38 bin 390 ilaçlama yapıldı. 712 bin hektar alan ilaçlanmıştır. Aynı zamanda bin 80 okulda, 350 resmi kurumda da ilaçlama yapılarak fayda sağlanmıştır. Alınan her ihbar titizlikle değerlendirilmiş, bunun neticesinde vatandaşlarımızdan 650 teşekkür ve memnuniyet dilekçesi bizlere ulaştırılmıştır. Bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıyla yıl içinde sıkıntı yaşanmayacağını bir kez daha gösterdik. Şehrimizde yaşayan her bireyin mutluluğunu esas alan çalışmalar devam edecek."
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:16 Kaynak: AA
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