Mardin'de gençler, yazar ve şairlerle buluştu - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, "Anadolu Kültür Buluşmaları" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Gençlerin kültürel ve entelektüel bilgi birikimine katkıda bulunmak, yeni yazarlar ve kitaplarla tanışmaları, kültürel farkındalığın artırılması adına Gençlik Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte gençler şair ve yazarlarla bir araya geldi.

Gençlik Merkezi toplantı salonundaki programda gençler bazı yazar ve şairlerle görüşme imkanı oldu.

Programında sonunda imzalanan kitaplar gençlere hediye edildi.