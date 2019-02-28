Mardin'de "Gençlik ve Güvenli Gelecek" Konferansı
52 dakika önce
Mardin'de üniversite öğrencilerine yönelik, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenlendi.
Mardin
'de üniversite öğrencilerine yönelik, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosunca Mardin Artuklu Üniversitesi
konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta öğrencilere başta terör olmak üzere çeşitli konularda uzmanlarca bilgilendirme yapıldı.
Konferansta öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:23 Kaynak: AA
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