Son Dakika Haberleri: Mardin'de "Gençlik ve Güvenli Gelecek" Konferansı

Mardin'de "Gençlik ve Güvenli Gelecek" Konferansı

52 dakika önce

Mardin'de üniversite öğrencilerine yönelik, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenlendi.

Mardin'de
Mardin'de üniversite öğrencilerine yönelik, "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Bürosunca Mardin Artuklu Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen konferansta öğrencilere başta terör olmak üzere çeşitli konularda uzmanlarca bilgilendirme yapıldı.

Konferansta öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:23 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
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