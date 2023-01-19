Silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

MARDİN - Mardin'de yabancı plakalı cipe düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi, yaralı bir kişinin tedavisi devam ederken ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Artuklu- Nusaybin karayolunun Yeniköy mevkiinde yabancı plakalı bir araca henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Saldırıda cipte bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Chiman Shaheen Khalidisimli şahsın sabah saatlerinde Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4'e yükseldi. Yaralılardan Ahmed Jalaladeen İbrahimise Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelerin ardın Elazığ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olay yerinde hayatını kaybeden şahısların Hındreen Abdullah Salih(38), Waheda Haedar Jasimve Abdullah Saleh Mustafaolduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.