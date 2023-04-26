Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 4 yaşında ki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 4 yaşında ki çocuk hayatını kaybetti

26.04.2023 15:58

Mardin'de gerçekleşen olayda baba, kullandığı kamyonetle manevra yaptığı sırada oğlu Zekiye Ç.'ye çarptı. Komşular tarafından sağlık ekibi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan M.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Dün gece saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Gökçe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, M.Ç. geri manevra yaptığı kamyonetle oğlu Zekiye Ç.'ye çarptı. Durumu fark eden M.Ç., aracını durdurup yardıma koştu. Komşuların ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde 4 yaşındaki Zekiye Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zekiye Ç.'nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

4 yaşındaki çocuk, babasının kullandığı kamyonetin altında kalıp öldü

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından Zekiye Ç.'nin cenazesi, gözyaşlarıyla mahalledeki mezarlıkta toprağa verildi. Gözaltına alınan M.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

4 yaşındaki çocuk, babasının kullandığı kamyonetin altında kalıp öldü
Kaynak: DHA
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Mardin, Otopsi, Gökçe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 4 yaşında ki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan 4 yaşında ki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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