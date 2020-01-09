Mardin'de "Gezelim Görelim Üretmeyi Öğrenelim Projesi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de 'Gezelim Görelim Üretmeyi Öğrenelim Projesi' - Son Dakika

Mardin'de "Gezelim Görelim Üretmeyi Öğrenelim Projesi"

6 saat önce

Mardin'de "Gezelim Görelim Üretmeyi Öğrenelim Projesi" ile Kızıltepe ilçesindeki öğrenciler Organize Sanayi Bölgesindeki un, bulgur ve tekstil fabrikalarını gezdi, üretim aşamaları ile ilgili bilgi aldı.

Mardin'de

Mardin'de "Gezelim Görelim Üretmeyi Öğrenelim Projesi" ile Kızıltepe ilçesindeki öğrenciler Organize Sanayi Bölgesindeki un, bulgur ve tekstil fabrikalarını gezdi, üretim aşamaları ile ilgili bilgi aldı.

Valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Gönül Elçileri ile yürütülen proje kapsamında Kızıltepe ilçesine belediye araçları ile götürülen ortaokul öğrencileri Mardin Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları görme fırsatı buldu.

Öğrenciler, un, bulgur ve tekstil fabrikalarını gezerek, ürünlerin üretim aşamalarını öğrendi, yetkililerden bilgi aldı.

OSB yetkilileri, bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Gezi programı, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın hediyelerinin öğrencilere takdim edilmesinin ardından sona erdi.

Kızıltepe, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 04:02 Kaynak: AA
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