Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde başlattığı ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Mardin'de okul kantini işletmelerinde denetim yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen ve 12 araç, 10 veteriner hekim, 10 ziraat mühendisi ile 22 gıda mühendisinin katıldığı denetimlerde, kent merkezi ve ilçelerdeki hafta boyunca belirlenen işletmeler denetlendi.

Ekipler, imal edilen ürünlerden numune alarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Kadri Özen, 17-22 Şubat tarihleri arasında başlatılan denetim seferberliği kapsamında denetimlerini artırdıklarını belirtti.

Seferberlik kapsamında bakanlık tarafından belirlenen işletmelere denetimlerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Özen, "Sağlık çok önemli olduğu için taklit ve tağşiş üzerine çok gidiyoruz." dedi.