Mardin'de gönüllüler, maske üretimi için seferber oldu - Son Dakika
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Mardin'de gönüllüler, maske üretimi için seferber oldu

6 saat önce

MARDİN'de, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan atölyede gönüllüler, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için maske üretimine başladı.

Mardin'de gönüllüler, maske üretimi için seferber oldu, System.String[]

MARDİN'de, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurulan atölyede gönüllüler, sağlık çalışanları ve güvenlik güçleri için maske üretimine başladı.

Artuklu İlçe Halk Eğitim Merkezi'nce koronavirüs salgını nedeniyle sağlık görevlileri ve güvenlik güçlerinin maske ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 atölye kuruldu. Gönüllülerin çalıştığı atölyede günde üretilen bin 500 maske, güvenlik güçleri ve sağlık çalışanlarına gönderiliyor.

Atölyelerde gönüllü çalışmaya başlayan usta öğreticileri ziyaret eden Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Berhuni, ihtiyaç doğrultusunda atölye sayısını artırabileceklerini söyledi. Berhuni, "Maske ihtiyacı oluşabilecek durumlarda bu ihtiyacı görmeye dönük arkadaşımız büyük bir gayretle işe koyuldular. İnşallah ihtiyaç duyulmaz. Sağlık personellerimizin ve güvenlik güçlerimizin talebini karşılayabilmek için kapasitemizi günlük bin 500 olarak başladık. İhtiyaç olduğu sürece maske üretimine devam edeceğiz. Usta öğreticilerimiz gönüllülük esaslı çalışıyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Jandarma, emniyet birimimizin ve diğer kurumlarımızın da ihtiyaçlarını gerçekleştirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Halk Eğitim Müdürü Ufuk Çete ise atölyede gönüllük esasıyla usta öğreticilerin çalışmaya başladığını belirterek, "Dünyanın çetin bir sınav verdiği bu dönemde üzerimize düşen görevi yerine getirerek sağlık çalışanları, güvenlik güçlerinin ve milletin yanında olmaya devam edeceğiz. Günde bin 500 maske üretimiyle başladık. İhtiyaç duyulması halinde kapasitemizi yükseltebiliriz" dedi.


Artuklu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:37 Kaynak: DHA

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