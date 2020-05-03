Mardin'de görev yapan hemşireden İstanbul'daki oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika

Mardin'de Nusaybin Devlet Hastanesi'nde çalışan kadın hemşire, İstanbul'da yaşayan 10 yaşındaki oğluna Çekmeköy Belediyesi'nin katkılarıyla doğum günü sürprizi yaptı.

Hastanede 2,5 yıldır çalışan Emre Kabadayı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelesindeki görevinden dolayı, 3,5 aydır İlköğretim 4. sınıf öğrencisi oğlu Doruk'u göremedi.

Çekmeköy'de babası ve diğer aile fertleri ile yaşayan Doruk'a doğum gününde bir sürpriz yapmak isteyen Kabadayı, kutlama için Çekmeköy Belediyesi'nden yardım istedi.

Konuya duyarlılık gösteren belediye ekipleri Doruk'un, Nişantepe Mahallesi'ndeki evine gitti. Doğum günü pastası ve kutlamalarla karşılaşınca çok şaşıran Doruk'a çeşitli hediyeler verildi.

Doğum gününde pastalı kutlama yapılan Doruk, annesiyle telefonda görüntülü görüştü.

Duygusal anlar yaşanan görüşmede annesi, Doruk'a kendisini çok özlediğini, yakında kavuşacakları söyledi.

Yaşananlar karşısında çok heyecanlandığını dile getiren Doruk, "Böyle bir şey olacağını tahmin etmiyordum. Normal diğer günler gibi sıradan bir doğum günü olarak geçeceğini sanıyordum. Kısmet böyleymiş. Çok mutlu oldum. Belediye ekiplerine de teşekkür ederim" dedi.