Mardin'de Görevinden Uzaklaştırılan 4 Muhtar Gözaltında
1 saat önce
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 muhtar gözaltına alındı.
Mardin
'de terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 muhtar gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı
tarafından terör örgütü ile iltisakı ve işiyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle görevinden uzaklaştırılan 4 muhtar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma
Komutanlığınca düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 muhtar gözaltına alındı.
Zanlıların emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:24 Kaynak: AA
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