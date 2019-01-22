Son Dakika Haberleri: Mardin'de Görevinden Uzaklaştırılan 4 Muhtar Gözaltında

Mardin'de Görevinden Uzaklaştırılan 4 Muhtar Gözaltında

1 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 muhtar gözaltına alındı.

Mardin'de Görevinden Uzaklaştırılan 4 Muhtar Gözaltında, System.String[]
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan 4 muhtar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütü ile iltisakı ve işiyle bağdaşmayan eylemleri nedeniyle görevinden uzaklaştırılan 4 muhtar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 muhtar gözaltına alındı.

Zanlıların emniyet ve jandarmadaki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:24 Kaynak: AA

PKK, Mardin, Güncel
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