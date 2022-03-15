Mardin'de görevli komandolar, Suriye'ye dualarla uğurlandı - Son Dakika

MARDİN'de görev yapan jandarma komandolar, törenle ve dualarla yeni görev yerleri Suriye'ye uğurlandı.
İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, 6 ay süreyle görev yapacakları Afrin'e uğurlandı. Komandolar için uğurlama öncesi yapılan törene; Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve komandoların aileleri katıldı. Törenin ardından komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı.
Kaynak: DHA
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