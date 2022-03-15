Mardin'de görevli komandolar, Suriye'ye dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Mardin'de görevli komandolar, Suriye'ye dualarla uğurlandı

15.03.2022 17:26
Mardin'de görevli komandolar, Suriye'ye dualarla uğurlandı

MARDİN'de görev yapan jandarma komandolar, törenle ve dualarla yeni görev yerleri Suriye'ye uğurlandı.

MARDİN'de görev yapan jandarma komandolar, törenle ve dualarla yeni görev yerleri Suriye'ye uğurlandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandolar, 6 ay süreyle görev yapacakları Afrin'e uğurlandı. Komandolar için uğurlama öncesi yapılan törene; Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam ve komandoların aileleri katıldı. Törenin ardından komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı.


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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Mardin, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mardin'de görevli komandolar, Suriye'ye dualarla uğurlandı - Son Dakika


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