Son Dakika Haberleri: Mardin'de görme engelli vatandaşa darp iddiası
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Mardin'de görme engelli vatandaşa darp iddiası

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde görme engelli Bilal İper, şehir için yolcu taşıyan minibüsün şoförü tarafından darbedildiğini ileri sürerek polise şikayetçi oldu.

Mardin'de görme engelli vatandaşa darp iddiası, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde görme engelli Bilal İper, şehir için yolcu taşıyan minibüsün şoförü tarafından darbedildiğini ileri sürerek polise şikayetçi oldu.
İper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hükümet Konağı önünde el kaldırdığı şehir içi yolcu minibüsünün durmadığını savundu.
Şoförün arkasından durması için bağırdığını ifade eden İper, şöyle devam etti:
"Minibüs durunca binmek için koştum ancak sürücü araçtan inerek bir şey sormadan beni darbetti. Bu sürücü benim engelli olduğumu biliyor. Daha önce de el kaldırdığım halde durmamıştı. Bunu şiddetle kınıyorum. Yüzde 60 görme engelliyim. Darp raporu aldım. Polise şikayet ettim. Kaymakamımız Hüseyin Tekin de olayı duyar duymaz beni arayarak, makamına çağırdı. Konuyu araştıracaklarını söyledi. Allah kendisinden razı olsun."
Kaymakam Hüseyin Tekin de olayla ilgili yasal işlem başlatıldığını söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:50 Kaynak: AA
Midyat, Mardin, Kültür Sanat
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