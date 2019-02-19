Son Dakika Haberleri: Mardin'de Gözaltına Alınan Hdp İl Eş Başkanı Sincar Tutuklandı, 13 Kişi Serbest

Mardin'de Gözaltına Alınan Hdp İl Eş Başkanı Sincar Tutuklandı, 13 Kişi Serbest

22 dakika önce

MARDİN'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ve 'PKK/KCK gençlik yapılanması'nın sözde marşının okunduğu iddiasıyla cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mardin'de Gözaltına Alınan Hdp İl Eş Başkanı Sincar Tutuklandı, 13 Kişi Serbest, System.String[]
MARDİN'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ve 'PKK/KCK gençlik yapılanması'nın sözde marşının okunduğu iddiasıyla cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan  HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 13 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın katılımıyla, 30 Ocak'ta, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 31 Mart yerel seçimi için adaylarının tanıtımı amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması'nın sözde marşının okunduğu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulduğu ve PKK/KCK propagandası yapıldığı iddiasıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, aralarında HDP il eş başkanları Ali Sincar ve Eylem Amak'ın da bulunduğu 14 kişi, 7 Şubat'ta gözaltına alındı. İl  Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün akşam saatlerinde, adliyeye sevk edildi. HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. HDP İl Eş Başkanı Eylem Amak ile diğer 12 kişi ise savcılık sorgusunun ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

- Mardin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:38 Kaynak: DHA

Sincar Dağı, Mardin, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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