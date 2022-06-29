Mardin'de gözaltına uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de gözaltına uyuşturucu satıcısı tutuklandı

29.06.2022 14:09
Mardin'de gözaltına uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde uyuşturucu madde sattığı tespit edilen şüpheli, gözaltı işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alına bilgilere göre, Midyat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmada adli makamların talimatları ile harekete geçen Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ilçeye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli F.T.'nin ikametinde yapılan aramada satışa hazır halde 308 gram toz esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. - MARDİN

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Midyat, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de gözaltına uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de gözaltına uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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