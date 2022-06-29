Alına bilgilere göre, Midyat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmada adli makamların talimatları ile harekete geçen Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde ilçeye uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şüpheli F.T.'nin ikametinde yapılan aramada satışa hazır halde 308 gram toz esrar maddesi ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Midyat, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mardin'de gözaltına uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika

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