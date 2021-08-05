Mardin'de gri kategoride yer alan 1 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Böylece bugün gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, Van 'da 3, Mardin'de 1 olmak üzere toplam 4 terörist etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Eren-5 Operasyonları kapsamında, Mardin- Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 1 bölücü örgüt mensubu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Cilo kod adlı Süleyman Öztürk olduğu belirlendi.

Son Dakika: Son bir haftada vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis oldu