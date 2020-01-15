Mardin'de gümrük kaçağı 225 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mardin'de gümrük kaçağı 225 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Mardin'de gümrük kaçağı 225 cep telefonu ele geçirildi

7 saat önce

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kargo firmasına teslim kolide gümrük kaçağı 225 cep telefonu bulundu.

Mardin'de gümrük kaçağı 225 cep telefonu ele geçirildi, System.String[]

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kargo firmasına teslim kolide gümrük kaçağı 225 cep telefonu bulundu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışma sonucunda takibe aldığı bir kargo firmasına ait aracı Nusaybin girişinde durdurdu.

Yapılan aramada kaçak 225 cep telefonu ile 8 bin 300 paket paket konserve ile yağ elle geçirildi.

Kargo alıcı bilgilerini eksik girdiği tespit edilen kargo şirketinin Silopi ve Cizre ilçe şube sorumluları E.B. ve M.T, gözaltına alındı.


Ayrıca kimlik bilgileri tespit edilen kargo göndericisi ve alıcısı hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Samsun'da bir genç, "Evlatlık olduğumu öğrendim" diyerek başına silah dayadı
32 kişilik şebeke, kendilerini 'hakim, savcı' olarak tanıtıp 815 bin liralık vurgun yaptılar Araçların vızır vızır geçtiği yolda motosikletle 2 yatak taşıdılar Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi!

Son Dakika Haberleri
19:54 Adana'da hava kirliliği - Son Dakika
19:52 Muğla aslı baş davasında kararın bugün açıklanması bekleniyor-2 - Son Dakika
19:51 Polis memurunu aracıyla yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika
19:50 "4 AA çalışanının gözaltına alınmasının hiçbir hukuki, vicdani ve insani temeli yoktur" - Son Dakika
19:45 Doç. Dr. Ömer Kul: "Doğu Türkistan ikinci Endülüs yolunda" - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika
18:00 Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 19:58:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mardin'de gümrük kaçağı 225 cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]