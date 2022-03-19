Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi - Son Dakika
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Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi

19.03.2022 15:25

Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdiMARDİN Mardin'de gün içinde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar son 10 yılda yağan karın 5 günde yağmasına sevindi.

Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi

MARDİN Mardin'de gün içinde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar son 10 yılda yağan karın 5 günde yağmasına sevindi.

Mardin'de gün içinde etkili olan kar yağışı sonrası şehir yine beyaz örtüye büründü. Uzun yıllardır kar yağışının çok az görüldüğü Mardin'de bu yıl Mart ayının üçüncü haftasına girilmesine rağmen devam eden kar yağışı hem mutlu ederken hem de zorlukları da beraberinde getirdi.

Vatandaşlardan Ferhan Demir, 10 yıldır bu kadar kar yağışı görmediğini, bir yandan mutlu olduklarını, bir yandan da yollardan dolayı sıkıntı çektiklerini ifade etti.

Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi
Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi
Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi

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Mardin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mardin'de günlerdir devam eden kar vatandaşları sevindirdi - Son Dakika


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