Mardin'de güvenlik korucularına yönelik eğitim semineri - Son Dakika

Mardin'de görevli güvenlik korucularına yönelik hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü Korucular Daire Başkanlığı tarafından bir otelde düzenlenen seminerde, vatan ve millet sevgisi, halkla ilişkileri güçlendirmek, aile ilişkilerini geliştirmek gibi konularda eğitim verildi.

Vali Yardımcısı Abdullah Demirdağ, seminerde yaptığı konuşmada, terörle mücadele kapsamında kolluk kuvvetlerinin her daim yanında bulunarak, millete daima hizmet gayesi içerisinde olan güvenlik korucularının varlığının güçlerine güç kattığını söyledi.

Terörle mücadele kapsamında hayatını kaybeden şehitlere rahmet ve gazilere uzun ömürler dileyen Demirdağ, şöyle konuştu:

"Vatanımıza göz diken ve canımıza kasteden, tertip ettiğimiz huzur ve güven ortamını bozmaya çalışan eli kanlı terör örgütünün geçmişte olduğu gibi günümüzde de etkin olamaya çalıştığı aşikardır. Ancak kolluk kuvvetlerimizin ve siz kahraman güvenlik korucularımızın üstlendiği rol sayesinde hain terör örgütleri emellerine ulaşamamıştır ve asla ulaşamayacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayan jandarmamızın ve polisimizin yanında olarak en büyük destekçisi sizlersiniz. Programın faydalı ve hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Programa, Türkiye Güvenlik Korucuları Federasyon Başkanı Orhan Kandemir, 15 Temmuz Şehit ve Gazileri Derneği Başkanı Hatice Kandemir ve 450 güvenlik korucusu katıldı.