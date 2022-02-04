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Mardin'de haber alınmayan adamın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Mardin'de haber alınmayan adamın cansız bedenine ulaşıldı

04.02.2022 16:28
Mardin'de haber alınmayan adamın cansız bedenine ulaşıldı

Mardin'de uzun bir süredir haber alınmayan 65 yaşındaki adam, evde ölü bulundu.

Mardin'de uzun bir süredir haber alınmayan 65 yaşındaki adam, evde ölü bulundu.

Olay, Tarihi Birinci Cadde'de bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek başına yaşayan 65 yaşındaki Remzi Oral'dan uzun süre haber alınmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Oral'ı hareketsiz şekilde buldu. Yapılan kontrolde Oral'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Remzi Oral'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlatıldı. - MARDİN

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Cumhuriyet Meydanı, 112 Acil Çağrı, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de haber alınmayan adamın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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