Üye Girişi
Mardin'de hafif ticari araç tıra çarptı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'de hafif ticari araç tıra çarptı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

16.02.2022 09:58
Mardin'de hafif ticari araç tıra çarptı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

Mardin'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Mardin'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 42 AIF 473 plakalı hafif ticari araç, 63 ZH 196 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mardin'de hafif ticari araç tıra çarptı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Şanlıurfa, Tragger, Mardin, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de hafif ticari araç tıra çarptı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:54 Atakum'da 8 milyonluk naylon fatura vurgunu! Teftiş Kurulu tarafından belgelendi
09:43 Gösterişli doğum günü partisine evlilik teklifi damga vurdu! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci ikinci kez evleniyor
09:42 Ekonomistler dünyadan umudunu kesti yoksulluğu bitirmek için gözünü Ay'a dikti: Ay'ı özelleştirelim
09:37 Dönerciye döner almaya değil, telefon çalmaya girmiş! İşte o görüntü
09:35 Manchester City'den Şampiyonlar Ligi rekoru! Lizbon'u paramparça ettiler
09:33 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra neden Bora ile birlikte hareket etti?
09:31 6 muhalefet partisi 28 Şubat'ın davetiyelerini bile hazırladı: Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni açıklanacak
09:23 Milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge için toplantı bugün yapılacak!
09:16 Masumlar Apartmanı dün neler oldu? Gülben hangi sırrı öğrendi?
09:07 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız, Batuga için kendini feda edecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 10:08:34. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de hafif ticari araç tıra çarptı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement