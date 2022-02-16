Mardin'de hafif ticari araç tıra çarptı, 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Mardin'de hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Mardin kara yolunda, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 42 AIF 473 plakalı hafif ticari araç, 63 ZH 196 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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