Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

21.04.2022 10:07
Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çıplaktepe Mahallesi'nde T.C. (38) yönetimindeki 34 DD 364 plakalı hafif ticari araç, D-400 kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Tesnim Alo'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü jandarma ekibince gözaltına alındı.

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Jandarma, Tragger, Artuklu, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 7 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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