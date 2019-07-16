Son Dakika Haberleri: Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Haber

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

51 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, M.Y.Y. idaresindeki 21 BJ 637 plakalı hafif ticari araç, Kızıltepe- Viranşehir kara yolunun Sürekli Mahallesi'nde tali yoldan çıkan Suriyeli Samir Yusuf'un kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Kazada evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Yusuf, hayatını kaybetti.
Yusuf'un cesedi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü M.Y.Y. jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Viranşehir, Kızıltepe, Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye sevkiyat bizi rahatsız etmiyor Esenyurt'ta metrobüste yangın Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt Demirtaş'tan Erdoğan'a önemli çağrı: Bir adım atarsa biz kendisine on adım atarız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 16:33:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]