Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin Suriye uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:41 Kaynak: AA
'in Kızıltepe
ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin Suriye
uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, M.Y.Y. idaresindeki 21 BJ 637 plakalı hafif ticari araç, Kızıltepe- Viranşehir
kara yolunun Sürekli Mahallesi'nde tali yoldan çıkan Suriyeli Samir Yusuf'un kullandığı plakasız motosiklete çarptı.
Kazada evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Yusuf, hayatını kaybetti.
Yusuf'un cesedi Kızıltepe Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
Sürücü M.Y.Y. jandarma ekiplerince gözaltına aldı.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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