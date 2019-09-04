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Mardin'de hain tuzak: 1 şehit

1 saat önce

Mardin'de hain tuzak: 1 şehitMARDİN - Mardin'in Ömerli ilçe kırsalında, terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Mardin'de hain tuzak: 1 şehit

MARDİN - Mardin'in Ömerli ilçe kırsalında, terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Dün gece saatlerinde Ömerli ilçesine bağlı Tavuklu kırsalında menfeze tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu görevden dönen Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar şehit oldu. Olayın ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimiz Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar'ın şehit uğurlama töreni bugün Ömerli ilçesi Salihköy Camii'nde kalınacak öğle namazını müteakip Salihköy mezarlığına defnedilecektir" denildi.

Ömerli, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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