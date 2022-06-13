Ekiplerce yapılan kontrolde, Ş.Y'nin "mala zarar verme", "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "uyuşturucu madde kullanma" gibi 19 ayrı suçtan kesinleşmiş 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mardin'de hakkında 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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