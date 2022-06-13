Mardin'de hakkında 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Mardin'de hakkında 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

13.06.2022 20:24
Mardin'de hakkında 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 19 ayrı suçtan hakkında 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü metruk bir binanın bahçesinde yakalandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 19 ayrı suçtan hakkında 40 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü metruk bir binanın bahçesinde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri Ş.Y'nin kimliğini kontrol etmek istedi.

Kaçan Ş.Y'yi kovalayan ekipler, şüpheliyi saklandığı metruk bir binanın bahçesinde yakaladı.

Ekiplerce yapılan kontrolde, Ş.Y'nin "mala zarar verme", "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "uyuşturucu madde kullanma" gibi 19 ayrı suçtan kesinleşmiş 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğunu tespit etti.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de hakkında 40 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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