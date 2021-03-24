Mardin'de Halep gar sabununa yoğun ilgi - Son Dakika

Mardin'de Halep gar sabununa yoğun ilgi

24.03.2021 16:02

Mardin'de Halep gar sabununa yoğun ilgi 11'inci yüzyılda Haçlılar tarafından Avrupa'ya götürülen Halep gar sabunu Mardin'de turistlerin gözdesi olduMARDİN – Mardin'de yerli ve yabancı turistler, 11'inci yüzyılda Ortadoğu'da üretilen ve Haçlılar tarafından Avrupa'ya götürülen Halep gar...

Mardin'de Halep gar sabununa yoğun ilgi

11'inci yüzyılda Haçlılar tarafından Avrupa'ya götürülen Halep gar sabunu Mardin'de turistlerin gözdesi oldu

MARDİN – Mardin'de yerli ve yabancı turistler, 11'inci yüzyılda Ortadoğu'da üretilen ve Haçlılar tarafından Avrupa'ya götürülen Halep gar sabununa yoğun ilgi gösteriyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde çarşıda bulunan sabuncu dükkanında yaklaşık 200 çeşit sabun bulunuyor. 100'den fazla rengi ve dizilişleri nedeniyle sabunlar müşterilerin ilgi odağı haline geldi. Bu sabunlar içinde turistler en çok, 11'inci yüzyılda Ortadoğu'da üretilen, dünyanın bilinen ilk sabunu olduğu iddia edilen ve Haçlılar tarafından Avrupa'ya götürülen Halep gar sabununa ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 20 yıldır sabun üretip dükkanında satışa sunan Şehmus Gerehan, uzun yıllardır bu sektörde olduklarını söyledi. Gerehan, "Bu mesleği severek yapıyoruz. 200 çeşit sabunumuz var. Birçok renk de var. Bunlar da bitki ve meyvelerden oluşmaktadır. Gelen müşteriler renklerinin ve diziliş şekillerinin çok hoşlarına gittiğini dile getiriyorlar. Tabi kullandıktan sonra daha çok memnun kalıyorlar" dedi.

Doğal olması nedeni ile tercih ediliyor

Tarihte ilk bilinen sabun olduğu iddia edilen Halep gar sabununun doğal malzemelerden üretildiğini ve içerisinde hiçbir şekilde kimyasal maddenin bulunmadığını kaydeden Gerehan, "Halep gar sabunu Ortadoğu'da soda, defne ve zeytinyağından yapılan bir sabun. Haçlılar tarafından Avrupa'ya götürülüp tanıtılan ve üretimi günümüze kadar devam eden bir sabundur. Doğal bir sabundur" diye konuştu.

Bu sabunu bütün saç tiplerine uygun bir şeklide üretildiğini kaydeden Gerehan, "Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şunu eklemek istiyorum, şu an bunu biz üretiyoruz. İçinde yemeklik zeytinyağı yani evimizde kullandığımız zeytinyağından, defne ağacı yağı ve soda var. Bugün gençlerimize baktığımız zaman saç dökülme problemleri var. Şu anda kullandığımız şampuanların neredeyse tamamında kimyasal madde var. Bu sabun, saç dökülmesine, ince ve yağlı saçlara, kırılan saçlara mükemmel bir uyum sağlamaktadır. Şu an talebi çok yüksek olan bir sabundur" şeklinde konuştu.

Mardin'de Halep gar sabununa yoğun ilgi
Mardin'de Halep gar sabununa yoğun ilgi
Mardin'de Halep gar sabununa yoğun ilgi
Mardin'de Halep gar sabununa yoğun ilgi

Orta Doğu, Kimyasal, Artuklu, Mardin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Mardin'de Halep gar sabununa yoğun ilgi - Son Dakika


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