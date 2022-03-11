Mardin'de halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

11.03.2022 10:02
Mardin'de halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmen Burhan Kılınç (47), halı sahada top oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öğretmen Burhan Kılınç (47), halı sahada top oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Fen Lisesinde Matematik Öğretmeni olan Burhan Kılınç, dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte halı sahada maç yaptı. İddiaya göre, Kılınç saha içerisinde bir anda yere yığıldı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri Kılınç'a ilk müdahalelerini yaptı. Kılınç'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kılınç için Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "İlçemizde görev yapan Kızıltepe Fen Lisesi Öğretmenlerinden Burhan Kılınç vefat etmiştir. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, eğitim camiamıza, yakınlarına ve öğrencilerine baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - MARDİN

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Kalp Krizi, Kızıltepe, Öğretmen, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de halı sahada top oynarken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti - Son Dakika
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