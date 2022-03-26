"Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı - Son Dakika
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"Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı

26.03.2022 15:41

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikram edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikram edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, Nusaybin Belediyesi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliğiyle Mitanni Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivalde, vatandaşlar horon oynayıp halay çekerek keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe katılan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, ilk kez yapılmasına rağmen festivale yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Bölgenin "huzur adası"na dönüştüğünü belirten Demirtaş, "1,5 ton hamsi getirmiştik 6 bin kişi için ama şu an 6 binden çok daha fazla kişi olduğunu görüyoruz. İnşallah bir sonraki festivalde daha da fazla hamsi yaptıracağız." diye konuştu.

Festivale katılan vatandaşlara teşekkür eden Demirtaş, birlik ve beraberlik mesajını çok daha rahat şekilde verdiklerini kaydetti.

Vali Demirtaş, "Çok şükür artık Mardin'imizde bir güvenlik probleminin olmadığını, insanlarımızın huzur içinde yaşadığını görüyoruz, bu da bizi çok mutlu ediyor. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte Mardin'imizi ve ülkemizi büyüteceğiz." dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ise Nusaybin'in insanı, tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'ye örnek gösterilecek bir ilçe olduğunu dile getirdi.

Kayabaşı, huzur ve barış kenti Nusaybin'de ilkini gerçekleştirdikleri festivalin, kardeşliğin ne kadar perçinleştiğinin göstergesi olduğunu söyledi.

Daha sonra Demirtaş, Kayabaşı ile Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, kazanlarda pişirilen balıkları vatandaşlara ikram etti.

Hamsi Festivali nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Hamsi Festivali nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Hamsi Festivali nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Hamsi Festivali nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Hamsi Festivali nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Hamsi Festivali nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Hamsi Festivali nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı
Hamsi Festivali nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hamsi Festivali'nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Hamsi Festivali"nde 6 bini aşkın kişiye 1,5 ton balık ikramı - Son Dakika
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