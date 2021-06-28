Mardin'de haşereyle mücadele için ilaçlama çalışması sürüyor - Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi, haşereyle mücadele için ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında bir çok hastalığın bulaşmasına sebep olan sinek, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı Mardin merkez, 10 ilçe ve tüm kırsal mahallelerde ilaçlama çalışmalarını su birikintileri, dere yatakları, bataklık, çöp konteynerleri, göl, göler, bodrum, hurdalık alanlar, kanallar, fosseptik çukurlar ve gübrelik alanlarda etkin bir şekilde devam ediyor.

İlaçlama çalışmasının başladığı 1 Mart itibariyle şu ana kadar 7 bin 375 noktada sivrisinek ve 2 bin 118 noktada ise karasinek, larva mücadelesi gerçekleştirildi.

Uzman teknik ekip ile seçici ve kaliteli ürünler kullanılarak ilaçlama çalışmaları yapılıyor.