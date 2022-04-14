Mardin'de hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

14.04.2022 12:32
Mardin'de hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi

Mardin'de tedavi gören 13 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

Mardin'de tedavi gören 13 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a nakledildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, boğaz ağrısı şikayetiyle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran B.K. tedavi altına alındı.

Tedavisi devam eden B.K. akut lösemi ön tanısı dolayısıyla ileri tetkik ve tedavi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesine ambulans uçakla sevk edildi.

YORUMLAR
500
ÇOCUK İSTİSMARCISI İSTANBUL'DA YAKALANDI ÇOCUK İSTİSMARCISI İSTANBUL'DA YAKALANDI Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar

Araştırma, İstanbul, Ambulans, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
12:26 Rusya rotasını NATO'ya katılması beklenen ülkelere çevirdi! İsveç ve Finlandiya'yı nükleer silahla tehdit etti
12:23 Kalp krizi geçirdikten sonra tüm hayatı değişti! Efsane kaleci Casillas'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirdi
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
11:57 Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli
11:56 Devletin zirvesinden ürün takibi için dijital uygulama! Zamlara ve stokçuluğa önlem
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 12:39:17. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de hasta çocuk ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement