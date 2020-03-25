Son Dakika › Güncel › Mardin'de hayvanlar için sokaklara yiyecek bırakıldı - Son Dakika
Mardin'de hayvanlar için sokaklara yiyecek bırakıldı
26 dakika önce
MARDİN'de koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarıya çıkmamasıyla aç kalma riski ile karşı karşıya olan hayvanları için sokaklara yem ve mama bırakıldı.
MARDİN'de koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarıya çıkmamasıyla aç kalma riski ile karşı karşıya olan hayvanları için sokaklara yem ve mama bırakıldı.
Mardin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarı çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme konusunda sorun yaşaması üzerine harekete geçti. Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipler, mahalle ve sokak aralarına hayvanlar için yem ve mama bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 04:29 Kaynak: DHA
Son Dakika Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı