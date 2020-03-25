Mardin'de hayvanlar için sokaklara yiyecek bırakıldı - Son Dakika

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Mardin'de hayvanlar için sokaklara yiyecek bırakıldı
6 saat önce
Mardin'de hayvanlar için sokaklara yiyecek bırakıldıMARDİN'de koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarıya çıkmamasıyla aç kalma riski ile karşı karşıya olan hayvanları için sokaklara yem ve mama bırakıldı.
Mardin'de hayvanlar için sokaklara yiyecek bırakıldı
MARDİN'de koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarıya çıkmamasıyla aç kalma riski ile karşı karşıya olan hayvanları için sokaklara yem ve mama bırakıldı.
Mardin Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, koronavirüs nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında lokanta, kafe, restoran gibi iş yerlerinin kapanması ve insanların dışarı çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme konusunda sorun yaşaması üzerine harekete geçti. Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipler, mahalle ve sokak aralarına hayvanlar için yem ve mama bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 05:09 Kaynak: DHA
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