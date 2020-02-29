Mardin'de HDP İl Başkanı ile birlikte 11 kişi PKK/KCK operasyonda gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mardin'de HDP İl Başkanı ile birlikte 11 kişi PKK/KCK operasyonda gözaltına alındı - Son Dakika

Mardin'de HDP İl Başkanı ile birlikte 11 kişi PKK/KCK operasyonda gözaltına alındı

6 saat önce

Mardin'de aralarında HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.

Mardin'de HDP İl Başkanı ile birlikte 11 kişi PKK/KCK operasyonda gözaltına alındı, System.String[]

Mardin'de aralarında HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ile birlikte 11 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Halkların Demokratik Partisi, Mardin, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
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