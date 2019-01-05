Son Dakika Haberleri: Mardin'de Hdp İl Binası'na Yasaklı Yayın Operasyonu

Mardin'de Hdp İl Binası'na Yasaklı Yayın Operasyonu

1 saat önce

MARDİN (İHA) – Mardin'de HDP İl Binası'na düzenlenen operasyonda çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.

Mardin'de Hdp İl Binası'na Yasaklı Yayın Operasyonu, System.String[]
MARDİN (İHA) – Mardin'de HDP İl Binası'na düzenlenen operasyonda çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi. Operasyonda, örgütsel dokümanlara el konuldu.

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 15.00 sıralarında uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde terör örgütü propagandası içeren çok sayıda yasaklanmış broşür ele geçirildi. Araçta bulunan HDP Midyat İlçe Başkanı M.A.İ.ve S.A. isimli şahıs hakkında işlem yapıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama ve el koyma kararına istinaden, akşam saatlerinde HDP İl Binası'nda arama yapılarak çok sayıda yasaklı yayın ele geçirilerek el konuldu. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:46 Kaynak: İHA

Midyat, Mardin, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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