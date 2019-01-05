Mardin'de Hdp İl Binası'na Yasaklı Yayın Operasyonu
1 saat önce
MARDİN (İHA) – Mardin'de HDP İl Binası'na düzenlenen operasyonda çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi.
MARDİN (İHA) – Mardin
'de HDP
İl Binası'na düzenlenen operasyonda çok sayıda yasaklı yayın ele geçirildi. Operasyonda, örgütsel dokümanlara el konuldu. Midyat
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 15.00 sıralarında uygulama noktasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde terör örgütü propagandası içeren çok sayıda yasaklanmış broşür ele geçirildi. Araçta bulunan HDP Midyat İlçe Başkanı M.A.İ.ve S.A. isimli şahıs hakkında işlem yapıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen arama ve el koyma kararına istinaden, akşam saatlerinde HDP İl Binası'nda arama yapılarak çok sayıda yasaklı yayın ele geçirilerek el konuldu. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:46 Kaynak: İHA
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