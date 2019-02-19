Mardin'de Hdp İl Eş Başkanı Tutuklandı

MARDİN'de, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) belediye başkan aday tanıtımı toplantısında terör örgütü PKK'nın sözde marşının okunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız