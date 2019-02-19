Son Dakika Haberleri: Mardin'de Hdp İl Eş Başkanı Tutuklandı

Mardin'de Hdp İl Eş Başkanı Tutuklandı

1 saat önce

MARDİN'de, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) belediye başkan aday tanıtımı toplantısında terör örgütü PKK'nın sözde marşının okunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol kararıyla...

Mardin'de Hdp İl Eş Başkanı Tutuklandı, System.String[]
MARDİN'de, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) belediye başkan aday tanıtımı toplantısında terör örgütü PKK'nın sözde marşının okunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar tutuklanırken, 13 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:10 Kaynak: DHA

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