Son Dakika Haberleri: Mardin'de hdp'li 3 belediye başkanı göözaltında-1 )
Son Dakika Güncel Mardin'de hdp'li 3 belediye başkanı göözaltında-1 ) - Son Dakika

Mardin'de hdp'li 3 belediye başkanı göözaltında-1 )

6 saat önce

Mardin'de HDP'li 3 belediye başkanı göözaltında-1 (( ARŞİV- MÜLKİYE ESMEZ ))

Mardin'de HDP'li 3 belediye başkanı göözaltında-1 (( ARŞİV- MÜLKİYE ESMEZ ))

Mardin'de hdp'li 3 belediye başkanı göözaltında-1 )

Halkların Demokratik Partisi, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:36 Kaynak: DHA
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