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Mardin'de hdp'li 3 belediye başkanı göözaltında-1 )
6 saat önce
Mardin'de HDP'li 3 belediye başkanı göözaltında-1 (( ARŞİV- MÜLKİYE ESMEZ ))
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:36 Kaynak: DHA
Mardin'de HDP'li 3 belediye başkanı göözaltında-1 (( ARŞİV- MÜLKİYE ESMEZ ))
(TEKRAR) HDP Gaziantep İl Başkanına terörden gözaltı Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha gözaltına alındı HDP'li vekilin oğlunun parmak izleri, polise düzenlenen saldırıdaki patlayıcıda çıktı İBB, Eminönü'ndeki balıkçı teknelerinin tahliyesi için Fatih Kaymakanlığı'na yazı göndermedi