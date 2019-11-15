Son Dakika Haberleri: Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında (2)
Son Dakika Güncel Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında (2) - Son Dakika

Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında (2)

6 saat önce

DERİK'TE 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDAMardin'in Derik ilçesinde hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında (2), System.String[]

DERİK'TE 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Mardin'in Derik ilçesinde hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekipleri, Derik'te belediyenin farklı birimlerinde görevli 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin, ifade işlemleri sürüyor.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),


Halkların Demokratik Partisi, Mülkiye Esmez, Mardin, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
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