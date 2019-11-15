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Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında (2)
6 saat önce
DERİK'TE 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDAMardin'in Derik ilçesinde hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:14 Kaynak: DHA
DERİK'TE 4 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Mardin'in Derik ilçesinde hakkındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Polis ekipleri, Derik'te belediyenin farklı birimlerinde görevli 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin, ifade işlemleri sürüyor.
Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin),
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