Mardin'de HDP'li başkan ile birlikte 11 kişiye terörden gözaltı - Son Dakika
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Mardin'de HDP'li başkan ile birlikte 11 kişiye terörden gözaltı

6 saat önce

Mardin'de aralarında HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.

Mardin'de HDP'li başkan ile birlikte 11 kişiye terörden gözaltı, System.String[]

Mardin'de aralarında HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 şüpheli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ile birlikte 11 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Selman Güneş/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Mardin, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:10 Kaynak: İHA
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