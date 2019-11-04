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Son Dakika Dünya Mardin'de HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

Mardin'de HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı

6 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP'li belediyeye kayyum atandı. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın görevinden uzaklaştırıldığı, yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği bildirildi.

Mardin'de HDP'li Kızıltepe Belediyesine kayyum atandı, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde HDP'li belediyeye kayyum atandı. Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın görevinden uzaklaştırıldığı, yerine Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiği bildirildi.


Valilik açıklamasında, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılamasının devam ettiğine yer verdi. Yılmaz hakkında devam eden adli işlem süreçleri nedeniyle " gec¸ici bir tedbir olarak go¨revinden uzaklas¸tırıldığı" ifade edildi.

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Halkların Demokratik Partisi, Nilüfer Elik Yılmaz, Kızıltepe, Mardin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:24 
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