Son Dakika Haberleri: Mardin'de HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli
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Mardin'de HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli

1 saat önce

MARDİN'de, İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yapılan görevlendirmeye tepki için izinsiz eylem yapan, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı.

Mardin'de HDP'lilerin protesto girişimine polis engeli, System.String[]
MARDİN'de, İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na yapılan görevlendirmeye tepki için izinsiz eylem yapan, aralarında HDP'li milletvekillerinin de bulunduğu grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ün terör soruşturması kapsamında görevden alınmasına tepki göstermek amacıyla aralarında HDP'li vekiller Tuma Çelik, Ömer Öcalan, Hüseyin Kaçmaz'ın da yer aldığı grup, bir araya geldi. İstasyon Caddesi'nde yolu trafiğe kapatarak, eylem yapmak isteyen HDP'lilerin dağılması için polis uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen izinsiz eylemini sürdüren grup, polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesiyle dağıtıldı. Müdahale sırasında 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Halkların Demokratik Partisi, İçişleri Bakanlığı, Mardin, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:01 Kaynak: DHA
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