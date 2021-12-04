Mardin'de helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

Mardin'de helikopter destekli trafik denetimi

MARDİN - Mardin il sınırları içerisinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter ile havadan trafik denetlemesi yapıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek olarak denetim faaliyetleri etkinliğinin artırılarak, sürücülere 'Algılanan Yakalanma Risk Duygusunun' sürekli ve üst seviyede tutulması amacıyla, 2021 yılı trafik tedbirleri çerçevesinde Mardin il mülki sınırları içerisinde helikopter ile havadan trafik denetimi yapıldı. Denetim sonucunda tespit adilen trafik ihlalleri hakkında yasal işlemler yapıldı.

İl genelinde karayolunu kullanan sürücülerin denetimlerinin aralıksız sürdürülerek helikopter ve drone ile denetimlere ağırlık verileceği bildirildi.