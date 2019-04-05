Mardin'de Heyelan: Dev Kaya Parçaları Yola Düştü
1 saat önce
Mardin'de meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü.
Mardin'de meydana gelen heyelan nedeniyle dev kaya parçaları yola düştü.
Mardin'de 2 gündür devam eden sağanak yağış heyelana neden oldu. Vali Ozan Caddesi üzerinde bulunan Dikey Bahçe yanındaki kayalar heyelan nedeniyle ana yola düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda bulunan dev kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı. Tek taraflı olarak trafiğe açılan yolda sürücülerin dikkatli olmaları istendi. - MARDİN
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:24 Kaynak: İHA
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