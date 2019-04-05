Son Dakika Haberleri: Mardin'de Heyelan...dev Kaya Parçaları Yola Düştü

Mardin'de Heyelan...dev Kaya Parçaları Yola Düştü

32 dakika önce

Mardin'de heyelan...Dev kaya parçaları yola düştüMARDİN - Mardin'de meydana gelen heyelan nedeni ile dev kaya parçaları yola düştü.

Mardin'de Heyelan...dev Kaya Parçaları Yola Düştü, System.String[]
Mardin'de heyelan...Dev kaya parçaları yola düştü

MARDİN - Mardin'de meydana gelen heyelan nedeni ile dev kaya parçaları yola düştü.
Mardin'de 2 gündür devam eden sağanak yağış heyelana neden oldu. Vali Ozan Caddesi üzerinde bulunan Dikey bahçe yanındaki kayalar heyelan nedeni ile ana yola düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Çevreden geçen vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda bulunan dev kaya parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı. Tek taraflı olarak trafiğe açılan yolda sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:50 Kaynak: İHA

Mardin, 3. Sayfa
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