Son Dakika Haberleri: Mardin'de Heyelan Riskine Karşı 3 Ev Boşaltıldı

Mardin'de Heyelan Riskine Karşı 3 Ev Boşaltıldı

44 dakika önce

Mardin'in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde heyelan riskine karşı 3 ev boşaltıldı.

Mardin'in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde heyelan riskine karşı 3 ev boşaltıldı. AFAD ve polis ekipleri heyelan riskine karşı önlem aldı. Edinilen bilgilere göre, Mardin merkez Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde toprakta çökmeler meydana geldi. AFAD ve polis ekipleri, toprak kayması ve çökmeye karşı tedbirlerini alırken, Yalım Mahallesi'nde toprak kaymasının bulunduğu yerin üzerinde olan 3 evdeki şahıslar tahliye edildi.

(Bilal Bedir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:01 Kaynak: İHA

Artuklu, Yalım, Mardin, Güncel
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