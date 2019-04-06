Mardin'de Heyelan Riskine Karşı 3 Ev Boşaltıldı
44 dakika önce
Mardin'in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde heyelan riskine karşı 3 ev boşaltıldı.
Mardin
'in Artuklu
ilçesi Yalım
Mahallesi'nde heyelan riskine karşı 3 ev boşaltıldı. AFAD
ve polis ekipleri heyelan riskine karşı önlem aldı. Edinilen bilgilere göre, Mardin merkez Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde toprakta çökmeler meydana geldi. AFAD ve polis ekipleri, toprak kayması ve çökmeye karşı tedbirlerini alırken, Yalım Mahallesi'nde toprak kaymasının bulunduğu yerin üzerinde olan 3 evdeki şahıslar tahliye edildi.
(Bilal Bedir/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:01 Kaynak: İHA
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